Raadslid moet 1 euro schadevergoeding aan politie 18 april 2018

02u44 1

Gemeenteraadslid Tanguy Veys (Beter Blankenberge) is door de Brugse vrederechter veroordeeld tot het betalen van 1 euro schadevergoeding aan de politiezone Blankenberge/Zuienkerke. De klacht van de politie kwam er na aanhoudende verwijten van Veys op sociale media. Ondanks verscheidene waarschuwingen bleef Veys zijn berichtgeving verderzetten, waardoor de zaak voor de vrederechter werd beslecht. De verwijten waren dan ook niet min. Zo verweet het gemeenteraadslid de politie een pestbeleid te voeren, een rampzalig en falend toezicht uit te oefenen en dat ze corrupt en onbekwaam is. Ook zijn zelfgekozen bijnaam 'De Kolderbrigade' werd niet in dank afgenomen. Berichtgeving die schadelijk en beledigend is, vindt de politie. Tanguy Veys zelf is niet verbaasd over de uitspraak. "Ik snap dat de bewoording over de lokale politie niet altijd even smaakvol of diplomatisch overkwam. Maar de volledige zitting was een proces met als doel een lastige politiek opponent uit te schakelen. Trouwens: ik blijf erbij dat de politie geen enkele schade leed en dat ze zelfs alerter is geworden door mijn uitspraken." (MMB)