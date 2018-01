Q8-site verandert vanaf deze week in parking 31 januari 2018

02u48 0 Blankenberge Nog deze week starten werken op de hoek van de Zwarte Leeuwstraat en Kerkstraat in Uitkerke, de vroegere site van het tankstation Q8.

Dat is al een tijdje gesloopt en de grond is gesaneerd. Nu kunnen de verbeteringswerken starten. "De stenen van het voorplein van de begraafplaats in de Scharebrugstraat zullen hergebruikt worden voor de aanleg van de Q8-site", zegt schepen van Openbare Werken Patrick De Klerck (Open Vld). "Er komen acht parkeerplaatsen én een plaats voor mindervaliden. Er komt ook meer groen en ondergrondse afvalcontainers worden later geïnstalleerd. Parkeren rond de handelskern van Uitkerke wordt na de heraanleg een stukje eenvoudiger", aldus de schepen. (BHT)