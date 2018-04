Protest tijdens paaseierenraap 03 april 2018

02u25 0 Blankenberge Voor de derde keer heeft de actiegroep Soetekoeke Moet Blijven ludiek protest gehouden voor het behoud van de speelpleinen in Blankenberge.

"Het huidige stadsbestuur wil slechts vier speelpleinen. Dat is onvoldoende, want zo trekken we geen jonge gezinnen meer aan.





De vergrijzing in Blankenberge is de laatste jaren enorm gestegen, net als de armoede in onze stad. Speelpleinen zijn dan ook belangrijk om deze kinderen zich te laten uitleven, omdat ze moeilijker naar betalende speelfaciliteiten kunnen gaan." Na de sluiting van het speelplein in de Vlaamsestraat, is straks ook speelplein De Soetekoeke aan de beurt. "Dit moet stoppen", vindt de actiegroep. (BHT)