Primeur in Blankenberge: strandredders waken met drone over veiligheid op het strand Mathias Mariën

19 februari 2019

06u21 0 Blankenberge De strandreddingsdienst van Blankenberge krijgt als eerste aan de kust een drone ter beschikking om de veiligheid op het water en het strand nog meer te garanderen. “Dit pilootproject komt er met de hoop in het achterhoofd om dit in de toekomst verder uit te breiden naar de volledige Belgische kustzone”, zegt gouverneur Carl Decaluwé.

Het inzetten van een drone was de voorbije jaren al verschillende keren een gespreksonderwerp aan de kust. Bij twee grootschalige reddingsoefeningen werd het toestel al eens in gebruik genomen als test. En die test viel blijkbaar positief uit, aangezien gouverneur Carl Decaluwé groen licht gaf om een drone aan te kopen. Blankenberge krijgt deze zomer de primeur om als eerste aan de kust een drone in te zetten. Het toestel zal wellicht uitgerust zijn met een thermische camera en kan onder andere ingezet worden voor het opsporen van drenkelingen en vermiste kinderen. Over de kostprijs bestaat nog geen duidelijkheid. Er liggen voorstellen op tafel voor een model van 3.000 en 15.000 euro.

Uitbreiden

Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) reageert alvast enthousiast. ““Als badstad leggen we de lat zeer hoog op gebied van veiligheid. We verwachten veel van onze strandredders. Dan is het logisch dat we ook voor een goede opleiding en modern materiaal zorgen. Dat we nu de kans krijgen om ook met drones te werken is niet alleen uniek aan onze kust, maar ook een waardering voor het schitterende werk dat onze redders al jaren leveren”, aldus Dumery. Ook gouverneur Carl Decaluwé verwacht veel van het pilootproject. “Met een steeds grotere autonomie en een steeds verdere verfijning van de techniek kunnen we ook in de hulpverlening niet achterblijven met de inzet van drones. Brandweer, politie en civiele bescherming werken er al mee. De provincie financiert dit project met in het achterhoofd de hoop dit in de toekomst verder uit te breiden naar de volledige Belgische kustzone”, zegt Decaluwé. Volgens hoofdredder Tom Cocle zijn de mogelijkheden enorm. “We hebben reeds testen kunnen uitvoeren bij het opsporen van vermiste personen met een warmtecamera in of naast het water. Ook het patrouilleren naar verder afgelegen verboden zwemzones wordt zo vergemakkelijkt. Een gevaarsituatie kan bovendien efficiënter in beeld worden gebracht. Ook overlast in de duinen wordt op die manier sneller gemonitord én aangepakt. Drones maken in de toekomst sowieso standaard deel uit van verschillende hulpdiensten.”

Evaluatie

Het pilootproject wordt na de zomer geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De drone wordt geleverd door Noordzee Drones. “Wat privacy betreft hoeven de strandbezoekers geen schrik te hebben. De kandidaat dronepiloten moeten een examen privacy afleggen tijdens hun drone-opleiding en de regels op de grond gelden eveneens in de lucht. Deze toestellen zullen enkel gebruikt worden om mensen te redden of de werking van de strandreddingsdienst in Blankenberge te optimaliseren”, besluit zaakvoerder Elwin Van Herck.