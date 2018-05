Politie zoekt perverse chauffeur 09 mei 2018

02u37 2

In Blankenberge zitten ze mogelijk met een wel héél vieze chauffeur opgescheept. De politie is namelijk op zoek naar de bestuurder van een witte bestelwagen die al rijdend jonge vrouwen lastigvalt. De politie kreeg al twee meldingen binnen van meisjes die geconfronteerd werden met de chauffeur. De man, een kalende veertiger, was zich volgens die slachtoffers in zijn wagen aan het bevredigen in het zicht van de meisjes. De politie vraagt daarom nu aan eventuele slachtoffers of getuigen om zich te melden. Bij verdachte handelingen vragen ze ook meteen de politie te bellen en indien mogelijk de nummerplaat van de bestelwagen te onthouden.





(MMB)