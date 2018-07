Politie waarschuwt voor valse enquête 18 juli 2018

De politie van Blankenberge vraagt alle inwoners en toeristen extra waakzaam te zijn als ze op straat gevraagd worden om deel te nemen aan een enquête. Maandagmiddag nog werd een ouder persoon het slachtoffer van een gauwdiefstal nadat ze bevraagd werd op straat. "Het zijn meestal oudere mensen die worden gevraagd deel te nemen aan een enquête", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. "Terwijl de ene persoon vragen stelt, pleegt de tweede persoon een gauwdiefstal." De politie verspreidde in de eerste plaats een oproep via sociale media, maar beseft dat oudere mensen minder online zitten. "Daarom roepen we ook kinderen en kleinkinderen op om hun ouders en grootouders te verwittigen", besluit Denoyette.