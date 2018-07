Politie op Instagram 12 juli 2018

De politiezone Blankenberge/Zuienkerke is sinds kort actief op Instagram. Op de pagina zijn foto's te zien die iets minder nieuwswaardig zijn, maar meer inspelen op de moderne tijden, inclusief hashtags. Twee maanden geleden kon je in deze krant de plannen van de politiezone al lezen. "De interesse van de jeugd verschuift steeds meer. Dus ja, ook als politie moeten we inspelen op die trend", zei woordvoerder Philip Denoyette toen. In Blankenberge blijft Facebook wel het belangrijkste kanaal voor nieuwsberichten. Op Instagram is de politiezone te vinden als 'PZBlankenbergeZuienkerke'. (MMB)