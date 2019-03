Politie onderzoekt brandje in flatgebouw: deel bewoners tijdlang zonder stroom MMB

01 maart 2019

07u56 0 Blankenberge Langs de Franchommelaan in Blankenberge is donderdagavond een kleine brand uitgebroken in een appartementsgebouw.

De brand ontstond even na 22 uur in de benedenverdieping van het gebouw. De brandweer had de situatie snel onder controle, waardoor de schade relatief beperkt bleef. Door de brand raakte wel een elektriciteitskabel beschadigd, waardoor een deel van het gebouw zonder stroom zat. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen en voert verder onderzoek naar de oorzaak. Mogelijk is er kwaad opzet in het spel, maar dat wordt dus verder bekeken. Er raakte niemand gewond.