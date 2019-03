Gesponsorde inhoud Politie klist tieners die maandagnacht overval op nachtwinkel pleegden: “Ze bedreigden uitbater met koevoet” Mathias Mariën

27 maart 2019

17u33 0 Blankenberge De politie van Blankenberge heeft vijf verdachten geklist voor een gewapende overval op een nachtwinkel in de Kerkstraat. Drie daarvan zijn minderjarig en moesten voor de jeugdrechter verschijnen. De buit bedroeg enkele honderden euro.

De feiten dateren van de nacht van maandag op dinsdag in de Kerkstraat, de winkelstraat van Blankenberge.“Twee mannen met bivakmuts verplichtten de uitbater met een koevoet om de inhoud van de kassa af te geven. De daders zetten het vervolgens met hun buit, een paar honderd euro, op een lopen”, bevestigt commissaris Philip Denoyette. “Aan de hand van camerabeelden uit de omgeving konden we vijf verdachten identificeren. Ze werden dinsdagochtend uit hun bed gelicht en gearresteerd.” Onder de verdachten zijn ook drie minderjarige jongeren uit Blankenberge. Ze moesten het komen uitleggen voor de jeugdrechter, die besloot twee tieners op te sluiten in de jeugdgevangenis van Everberg. De derde werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten. De twee meerderjarigen werden door de onderzoeksrechter in Brugge onder aanhoudingsmandaat geplaatst en opgesloten in de gevangenis. De uitbater van de nachtwinkel bleef ongedeerd.