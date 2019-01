Politie klist fietsdieven en zoekt nu slachtoffers Mathias Mariën

06 januari 2019

15u54 3 Blankenberge De politie van Blankenberge/Zuienkerke heeft de voorbije dagen verschillenden fietsendieven geklist.

“Zowel tijdens de nacht van 4 en 6 januari konden we de dieven onderscheppen op ons grondgebied”, laat de politie weten. In totaal troffen de agenten vier gestolen fietsen aan. Slechts één daarvan kon meteen aan de eigenaar gekoppeld worden. De politiezone besloot daarop via sociale media op zoek te gaan naar de drie andere eigenaars. Dat lijkt aan de reacties te zien meteen resultaat op te leveren. Met het inzetten van sociale media om de fietsen ter herenigen met hun eigenaars, is de politie Blankenberge alles behalve aan z’n proefstuk toe. In het verleden was de politiezone een van de eerste zones die zo intensief gebruikmaakte van sociale media om de bevolking te betrekken én te informeren.