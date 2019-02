Politie houdt opnieuw grootschalige controles op kusttram Mathias Mariën

19 februari 2019

18u26 0 Blankenberge De politie van Blankenberge hield maandagavond opnieuw een grote actie op de kusttram. Bij deze acties wordt vooral controle gedaan naar illegale vreemdelingen, verdovende middelen en reizigers zonder geldig vervoersbewijs.

“We controleerden 25 trams en naar schatting 1.205 reizigers”, zegt de politie. Daarbij werden verschillende inbreuken vastgesteld. Er werden twee personen bestuurlijk aangehouden wegens illegaal verblijf in het land. Verder werd een mes, dat verwerkt zat in een bankkaart, in beslag genomen en trof de politie een vermoedelijk gestolen fiets aan. Daarnaast stelden ze drie processen-verbaal op van waarschuwing inzake vervallen identiteitskaart en werden vier identiteitsdocumenten op echtheid gecontroleerd.Tot slot konden 35 personen konden geen geldig vervoersbewijs voorleggen. De actie verliep in samenwerking met het CIC en CSD West-Vlaanderen, de Dienst Hondensteun van de Federale Politie, de Luchtvaartpolitie, de Scheepvaartpolitie de politiezone Bredene/De Haan, Midow en ArroIeper en De Lijn.