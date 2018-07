Politie bedankt tiener die verdachte helpt inrekenen 31 juli 2018

02u29 0 Blankenberge De politie van Blankenberge heeft twee cinematickets cadeau gegeven aan een tiener die mee hielp een vluchtende verdachte te klissen. Gaëtan Leroux (17) gaf spontaan zijn fiets af aan een politieman, waardoor die laatste succesvol de achtervolging kon inzetten. "Het bewijst nogmaals dat we de hulp van de burger altijd kunnen gebruiken", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette.

De feiten zelf dateren al van 19 juli. Bij een controle op de kusttram in Blankenberge ging een verdachte lopen van de politie. Politie-inspecteur Wim zag dat gebeuren en zette de achtervolging in. Het is op dat moment dat Gaëtan in beeld kwam. Hij werd aangesproken door de inspecteur en gaf meteen zijn fiets af om de achtervolging te versnellen. Mét succes, aangezien de verdachte met dank aan de tweewieler kon ingerekend worden.





"Nadien hebben we een oproep gedaan om te weten te komen wie de jongen was die ons zo goed heeft geholpen. Zo zijn we bij Gaëtan terecht gekomen." De tiener werkt als jobstudent bij een strandbar en was die bewuste dag net klaar met werken. Hij zegt fier te zijn de politie te hebben geholpen en mocht gisteren twee cinematickets in ontvangst nemen als teken van dankbaarheid. Voor de duidelijkheid: zijn fiets kreeg hij eerder al in perfecte staat terug. "Het bewijst dat we de hulp van de burger op elk moment kunnen gebruiken", besluit Denoyette. (MMB)