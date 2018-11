Polen 'zoeken werk', maar stelen 07 november 2018

Drie Poolse mannen die in de lente 'naar België afreisden om hier werk te zoeken', hebben daarentegen diefstallen gepleegd. S.C., H.N. en K.Z. stonden terecht bij de Brugse strafrechter, maar enkel H.N. was aanwezig, omdat hij nog in de cel zit. Hij stal op 23 mei een Macbook Air in de MediaMarkt van Oostende, maar werd betrapt door een winkeldetective. Om te kunnen ontsnappen, gaf hij die een vuistslag op de kin. H.N. kon opgepakt worden door de politie, die even later ook zijn twee kompanen kliste op de Zeedijk. Samen bleken ze ook al in de Lidl en Aldi in Blankenberge te hebben gestolen. In hun huurhuis werden meerdere gestolen spullen aangetroffen. De kompanen riskeren 1 jaar cel, H.N. 2 jaar cel, omdat hij ook geweld gebruikte. Hij nam de schuld voor alle diefstallen wel op zich. Vonnis op 4 december. (JHM)