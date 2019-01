Polen gestraft voor zakkenrollerij op trams JHM

09 januari 2019

07u11 0 Blankenberge Drie Poolse werden door de Brugse strafrechter gestraft nadat ze meermaals betrapt werden op feiten van zakkenrollerij op de kusttram.

Van de drie mannen kwam enkel K.G. zich verantwoorden, J.D. en W.M. stuurden hun kat. “De drie komen samen in aanmerking voor minstens 3 feiten van zakkenrollerij op de kusttram, in de periode rond juni en juli vorig jaar”, sprak de procureur. “Op 14 juli kon het trio betrapt worden nadat een getuige de feiten zag gebeuren en de politie belde. Deze feiten werden ook op camerabeeld vastgesteld. Enkele weken eerder op 26 juni registreerde de camera op de kusttram in Blankenberge opnieuw een diefstal en ook op 3 juni was dat het geval, deze keer aan het tramstation in Oostende. Het zijn geen onbekenden voor het gerecht, en ik vraag een effectieve celstraf.” De rechter ging daar ook op in en gaf K.G. en J.D. elk 1 jaar cel en 800 euro boete. W.M. kreeg 15 maanden cel en 800 euro boete.