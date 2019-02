Plannen voor kinderboerderij op De Sol: Groen is enthousiast BHT

15u25 0 Blankenberge Het stadsbestuur van Blankenberge heeft plannen om op de terreinen van De Sol een kinderboerderij te realiseren. Zoals bekend werden eerdere projecten voor een ecogolf en 400 woningen afgevoerd.

De kinderboerderij wordt opgenomen in de meerjarenplanning van de stad Blankenberge. De stad wil de boerderij laten uitbaten door een sociale partner. Tot het zover is, blijft het gebied De Sol zoals het nu is. Dat oppositiepartij Open Vld furieus is over het schrappen van de ecogolf en de 400 woningen op het terrein, was eerder al duidelijk. Groen is eerder positief over de plannen. “Enerzijds is het verlies van het braakliggend terrein spijtig, vooral voor de roofvogels die daar voedsel vinden", zegt lokaal voorzitter Nancy Lezaire. “Anderzijds is een kinderboerderij een beter alternatief dan een ecogolf en 400 woningen. We hopen dat er een biologische planten- en kruidentuin zal aangelegd worden. We hopen op veel plaats voor de dieren, dat er educatieve modules worden opgesteld en een speeltuin en cafetaria aanwezig zullen zijn.”