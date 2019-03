Piepjonge transmigranten krijgen celstraffen tot

37 maanden voor strooptocht aan de kust Siebe De Voogt

21 maart 2019

13u19 0 Blankenberge Drie transmigranten van amper 18 jaar oud hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 37 maanden gekregen voor 4 inbraken en 4 diefstallen vorig jaar in Blankenberge en Zeebrugge. Eén van hen gedroeg zich bij z’n arrestatie ook weerspannig tegenover de politie.

Op 2 september vorig jaar vonden op de IC-trein naar Blankenberge drie diefstallen plaats. Bij aankomst in het station konden twee verdachten ontkomen: een Irakees en Algerijn. Een landgenoot van die laatste kon wel worden opgepakt. Hij had een laptop bij die op de trein werd gestolen. “Zijn kompanen bleken in extase te zijn, want ze graaiden in hun vlucht nog een portefeuille mee op de Markt”, sprak procureur Mike Vanneste vorige maand in de Brugse rechtbank. “Na nog twee inbraken in wagens konden ze bij de lurven worden gevat. Ze hadden inbrekersmateriaal en gestolen goederen op zak.” De Algerijn gedroeg zich bij z’n arrestatie bijzonder agressief en deelde op het politiekantoor klappen uit aan enkele inspecteurs. “Het verdere onderzoek bracht aan het licht dat de drie beklaagden ook betrokken waren bij enkele inbraken op 20 augustus in Zeebrugge. Onder meer op een bevel om het grondgebied te verlaten werd hun DNA aangetroffen. Ze waren blijkbaar zo lomp om dat document daar achter te laten.” De twee Algerijnen kregen donderdagmorgen 30 en 37 maanden cel. De Irakees kreeg 2 jaar gevangenisstraf opgelegd.