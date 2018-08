Penthouse met zicht op zee? 1 miljoen euro VERKOOP FLATS 'THE ONE' START DIT WEEKEND BART HUYSENTRUYT

24 augustus 2018

02u28 0 Blankenberge Niet alleen in Knokke en Oostende, maar ook in Blankenberge staan de komende jaren indrukwekkende én opmerkelijke woontorens in de steigers. In dat rijtje past zeker The One, met flats tussen 200.000 en 1 miljoen euro. De verkoop start dit weekend.

Op zo'n 150 meter van Sea Life, op de site van het vroegere restaurant De Korenbloem, start in maart 2019 de bouw van de nieuwe woontoren in Blankenberge. Geen overbodige luxe overigens, want het terrein was populair geworden bij transmigranten uit Zeebrugge.





The One is een gebouw met 89 flats, verdeeld over elf verdiepingen en met een opvallende architectuur. "Daar is bewust voor gekozen", zegt Peter De Smedt, die de verkoop van The One aanstuurt. "Aan de kust heb je niet zoveel plaatsen waar je nog een iconisch gebouw kan zetten. Hier kon het wel en dus is erg veel aandacht gegaan naar architectuur. Dat zie je niet alleen aan de buitenkant. De terrassen hebben opvallende in- en uitsprongen, wat ook de privacy van de bewoners ten goede komt. Ook is een gemiddeld appartement ruimer dan wat aan de kust gebruikelijk is." Een flat in The One kan je al op de kop tikken vanaf 200.000 euro. De duurste penthouses van 130 vierkante meter groot en met een schitterend zicht op zee kosten ruim 1 miljoen euro. Dit weekend is er opendeur en kan je in een tent een kijkje nemen naar wat vanaf maart 2019 gebouwd zal worden. De bouw zal ten vroegste in 2022 klaar zijn.





Hipper imago

The One is maar één voorbeeld van nieuwe iconische woontorens die erbij komen aan onze kust. Ook Blankenberge laat dit dus toe. De opvallende architectuur aan het station is al een voorbeeld, maar ook de investeringen van Compagnie Het Zoute in onder meer Royal Gardens, eveneens een luxeproject, toont de drang naar nieuwe en moderne appartementsgebouwen. De woontorens passen bovendien bij het nieuwe, hippere imago van de badstad. Onlangs nog raakte bekend dat ook de Casinostraat, die al jaren verloederde, een nieuwe invulling krijgt met moderne appartementen.





"En er zitten nog projecten in de pijplijn", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "Op dit vlak is Blankenberge aan een revival begonnen. Het valt op dat we de jongste tijd meer dossiers op ons bureau krijgen van projectontwikkelaars. Dat heeft te maken met ons veranderde imago. Eerst hebben we het openbaar domein aangepakt, en nu volgt de privé. Dat merk je aan de bouwdossiers, maar ook aan de nieuwe winkels en hotels die onze stad kan aantrekken. We hopen die revival nog een tijdje door te trekken."