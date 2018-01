Pasgeboren bamboehaai opgevangen in Sea Life 02u38 0 Sea Life Blankenberge Facebook In de Ocean Tank in Sea Life Blankenberge werdeen bamboehaai van 15 centimeter aangetroffen. Blankenberge Bij een routinecontrole van het aquarium Ocean Tank in Sea Life Blankenberge hebben de verzorgers gisteren een verrassing van formaat ontdekt.

Er was net een kleine bamboehaai van 15 centimeter groot geboren. "Dit hadden we niet zien aankomen", zegt verzorger Alain Potin. "Een babyhaai wordt immers geboren uit een zogenaamd zeemeermintasje.





Dat zijn taaie, leerachtige eikapsels, in een speciale vorm. De babyhaai groeit binnenin uit van embryo tot haai. Bij een bamboehaai duurt dit proces ongeveer drie maanden." De kleine haai gaat nu voor een tijdje in quarantaine.





Voor zijn oorspronkelijke aquarium is hij nog te klein en hij zou wel eens als voedsel kunnen worden aanzien door zijn medebewoners. "Van zodra hij voldoende groot is om aan te sluiten bij een ander, kleiner aquarium, gaat hij daar naartoe", zegt Potin. De babyhaai zal wellicht eind maart zichtbaar zijn voor de bezoekers van het park. Er verblijven twintig soorten haaien in Sea Life: van de zebrahaai tot de zwartpuntrifhaai. (BHT)