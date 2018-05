Paramedisch interventieteam vervangt MUG-dienst 29 mei 2018

Het is nu zeker: er komt dit jaar geen MUG-dienst meer in Blankenberge. In plaats daarvan start een zogenaamd PIT-project. PIT staat voor paramedisch interventieteam en bestaat uit een ambulancier en een verpleegkundige. Overdag komt er in Blankenberge een spoedarts bij. "De Provinciale Commissie heeft positief advies gegeven om een PIT-project op te starten en de spoedafdeling campus Blankenberge opnieuw open te stellen voor een paramedisch interventieteam en ambulances", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld).





Het kabinet van de minister moet dit wel nog bekrachtigen, maar dat zou binnenkort moeten gebeuren. Na drie maanden proefperiode volgt een evaluatie, waarna beslist wordt of het project al dan niet kan verlengd worden. Het team zal 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn. "Daarmee kunnen we een dringende medische hulpverlening aanbieden die minstens evenwaardig is als voordien. Bovendien heeft de brandweer een aanvraag ingediend om een derde ambulance in te schakelen. We hebben dus van de nood een deugd gemaakt om onze diensten te optimaliseren."





In de nieuwe plannen van de overheid mag AZ Zeno campus Blankenberge niet meer beschikken over een gespecialiseerde spoed en MUG-dienst. "We dachten lange tijd dat Blankenberge een uitzondering zou krijgen omdat we een grootstad zijn in de zomer. Tot het bericht als donderslag bij heldere hemel kwam dat de spoed- en MUG-dienst onmiddellijk moesten stoppen. Niemand heeft dit dus zien aankomen. Er waren lange tijd gesprekken over overgangsperiodes, maar die zijn er dus nooit gekomen. Er was dus even paniek, maar ik denk dat we nu goed zitten. Bij nood aan dringende hulp kunnen we die in Blankenberge aanbieden. Ons ziekenhuis is dus nog altijd een troef voor wie vakantie aan zee wil doorbrengen in onze badstad." (BHT)





