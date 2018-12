Papa overleden Nyah (4) laat zeehondje met haar naam vrij: “Alsof ik haar nog eens moet loslaten” Bart Huysentruyt

18 december 2018

13u55 2 Blankenberge Met tranen in de ogen heeft Tim D’heedene (29) de jonge zeehond Nyahtje op het strand van Blankenberge vrijgelaten in zee. Tim adopteerde het zeehondje na de plotse dood van zijn 4-jarig dochtertje Nyah. Dat had hij haar immers beloofd. De zeehond kreeg haar naam. “Het is alsof ik haar weer moet loslaten.”

Nyah was amper 4 jaar toen ze op 12 februari stierf na een zware epilepsie-aanval. Voor ouders Tim D’heedene en Melissa Truyaert uit Lichtervelde was de dood van hun dochtertje het trieste dieptepunt na een lange lijdensweg. Op 9 maanden werd bij Nyah voor het eerst de diagnose epilepsie uitgesproken. “Nog eens negen maanden later kreeg Nyah eindelijk de juiste medicatie. Meerdere epilepsie-aanvallen in één dag waren voor haar eerder normaal dan uitzonderlijk. Na een lange lijdensweg van ziekenhuizen, onderzoeken en medicatie vonden specialisten uiteindelijk de juiste behandeling om haar vrij te krijgen van aanvallen. Vanaf dan zijn we twee jaar op ons gemak geweest. Maar in februari kreeg ze plots weer een zware aanval. De dokter controleerde haar en dacht dat alles goed was. Ik stak haar die avond in bed en gaf haar een zoen. Een uur later was ze dood.”

Spaarpotje

Nyah was dol op zeehonden. Ze was tijdens haar korte leven twee keer op bezoek geweest in Sea Life in Blankenberge. “Ik heb haar toen beloofd dat we ooit een zeehondje zouden adopteren", vertelt papa Tim. “Die belofte wilde ik na haar dood nakomen. Met het geld dat Nyah in haar spaarpotje had, ben ik naar Sea Life getrokken. Ze stonden daar meteen achter het verhaal. Eind augustus is dit zeehondje aangespoeld en naar Nyah vernoemd.”

Het jonge dier sterkte aan in de zeehondenopvang van Sea Life en mocht dinsdag volkomen gezond weer de Noordzee in. Papa Tim was erbij, net als moeke Veronique en goede vriendin Sarah. “Dit is een emotioneel moment", zegt Tim. “Het is alsof ik Nyah voor een tweede keer moet loslaten... Ik hoop dat deze zeehond het straks goed doet in de natuur. Het doet me iets dat het diertje naar Nyah is vernoemd. Ik ben Sea Life ontzettend dankbaar.”

Warmste Week

Voor de ouders van Nyah komt daarmee nog geen einde aan hun strijdplan om kinderepilepsie meer onder de aandacht te brengen. “We zijn zó vaak met ons hoofd tegen een muur gelopen”, klinkt het radeloos. “Om te helpen voorkomen dat andere ouders hetzelfde moeten meemaken, hebben we vijf evenementen ten voordele van het Steunpunt Kinderepilepsie op poten gezet.”

Die acties lopen komende zaterdag ten einde wanneer Tim te voet van Lichtervelde naar het domein Puyenbroeck wandelt. Hij zal er het ingezameld bedrag tijdens de Warmste Week overhandigen ten voordele van het Steunpunt Kinderepilepsie.