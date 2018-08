Oud-collega's d'Oefenschool halen herinneringen op 30 augustus 2018

De gepensioneerde oud-collega's van de basisschool van het Gemeenschapsonderwijs d'Oefenschool in Blankenberge zijn onlangs samengekomen in het restaurant Manoir Polderzicht in Zuienkerke.





Er waren 27 genodigden aanwezig, van wie de oudste 80 jaar was en de jongsten vooraan in de 60. De samenkomst vond plaats op aansturen van eredirecteur Ludo Suvée. Er werden heel wat herinneringen opgehaald aan de schoolperiode en hernieuwde vriendschapsbanden gesmeed.





(BHT)