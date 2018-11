Otter Hector zwaait scepter in Sea Life 23 november 2018

02u27 0 Blankenberge De stemmen zijn geteld: otter Hector is de eerste burgemeester van attractiepark Sea Life in Blankenberge.

Hij behaalde de meeste voorkeurstemmen na een stemmingsronde bij de bezoekers van het park. Grootste concurrent, het zeepaardje Mia, moest het onderspit delven. "Onze nieuwe burgemeester Hector ijvert voor meer speelplezier bij de kinderen", knipoogt 'militant' Evelien Geerts. "Hij gaat vanaf nu tot in januari op zoek naar een team om samen een beleid uit te stippelen. Dat team bestaat overigens niet uit dieren, maar uit kinderen." Tien kindjes tussen 6 en 12 jaar die vanaf 1 januari vier woensdagnamiddagen willen mee bouwen aan de toekomst van het park, kunnen zich kandidaat stellen tot 14 december via brief of op info@sealife.be. (BHT)