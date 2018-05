Open Vld-kaarters vieren kampioen manillen 17 mei 2018

02u41 0

In café Willem Tell zijn de kampioenen manillen gevierd. Het seizoen zit erop. Na een stevig potje kaarten kon Eddy Latkowsky zich kampioen 2017-2018 kronen. Op de tweede plaats staat John Vercruysse. Danny Nuydts vervolledigde het podium. Er waren telkens zo'n dertig deelnemers. Volgend jaar is er opnieuw de tweede vrijdag van de maand om 20 uur wedstrijd.





(BHT)