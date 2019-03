Opbouw strandbars van start in weer en wind MMB

17 maart 2019

18u51 0 Blankenberge Op het strand van Blankenberge en Knokke-Heist is de opbouw van de strandbars van start gegaan. Het slechte weer van de voorbije dagen vergemakkelijkt de zaak niet, maar toch blijft iedereen positief.

De opbouw uitstellen is geen optie. De badkarhouders willen paraat staan tegen de paasvakantie en kunnen elke dag gebruiken om tijdig klaar te zijn. Het goede nieuws: dit jaar valt de paasvakantie wat later, dus hebben de baigneurs iets meer tijd dan andere jaren om hun strandbar op te bouwen. De uitbaters zelf blijven dan ook positief en werken verder in weer en wind.