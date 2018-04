Op 91 jaar in de politiek... Om jeugd te helpen OUD-DANCINGUITBATER EDUARD VAN DEN WIJNGAERT BIJ N-VA BART HUYSENTRUYT

30 april 2018

02u25 0 Blankenberge Op zijn 91ste maakt Eduard Van den Wijngaert zijn politieke debuut. In oktober prijkt de oud-dancinguitbater op de N-VA-lijst in Blankenberge. "Mijn publiek? De jeugd."

Het ziet ernaar uit dat Eduard Van den Wijngaert de oudste kandidaat op een verkiezingslijst in ons land zal zijn. Zo maar even tot zijn 88ste heeft Eduard dancing The Beatles en later Ibiza aan het Casinoplein uitgebaat. De dansende opa leek het daarna wat rustiger aan te gaan doen, maar staat nu plots op de 25ste plaats bij de meerderheidspartij N-VA in Blankenberge. "Ach, ik ben geen stemmenkanon", is hij realistisch. "Maar er mag een beetje animo zijn, toch? Ik ga in de politiek, omdat ik verandering wil. Voor een commerciële badstad vaart Blankenberge de verkeerde koers. De jeugd is verdwenen en daarmee ook de toekomst."





King Beach

De jeugd. Hij zal de term nog vaker gebruiken. Eduard mag dan 91 jaar zijn, al heel zijn carrière vertoeft hij tussen het jonge volkje. "Het nachtleven in Blankenberge is dood. Op de plaats waar vroeger alle dancings zaten, komt nu een woonproject. 51 jaar van mijn leven heb ik er doorgebracht, elke keer als ik er voorbij wandel, denk ik nog terug aan de gouden jaren. Het was de tijd dat Blankenberge écht bruiste. Het plezier dat we toen toch beleefd hebben... Laten we van de renovatie van King Beach op het strand gebruikmaken om daar weer wat nachtleven te creëren. Want als er geen jonge mensen meer naar zee afzakken, dan zullen ze later ook niet meer komen. Nu moet je hen goesting geven."





Kwaaltjes

In oktober staat Eduard sowieso als 'oudje' tussen veel jongere politici. "Maar ik voel me helemaal zo oud niet", countert hij. "Ik ben 'ne jongen ouwen'. Als ze tegen mij over hun pijntjes en kwaaltjes beginnen, denk ik: 'ga op een ander zagen'. Ik heb ook wel eens last van mijn rug, maar dat hoort nu eenmaal bij het ouder worden."





Antwerpen

Ook opvallend: Eduard is een aangespoelde Blankenbergenaar. Eigenlijk is hij van Antwerpen afkomstig. Hij beantwoordt dus aan het cliché van de vele Antwerpse senioren die in de badstad van hun oude dag genieten. "Er is geen onderscheid", zegt hij. "Ik heb ook altijd iedereen gelijk behandeld in mijn dancing. Ondertussen woon ik hier nu drie jaar vast, en binnen een straal van honderd meter rond mijn woning kan ik zwemmen en tennissen. Ik heb hier ook meer sociaal contact dan vroeger in Antwerpen. Daar weten de mensen niet meer wie er naast de deur woont. En 's zomers zit ik alle dagen aan mijn strandcabine."





Heeft hij ambitie in oktober? "Ach, we zien wel wat ervan komt. Maar ik zou mijn mannetje kunnen staan, hoor. Ik babbel zelfs een minister onder tafel (lacht)."