Oosterstaketsel in Blankenberge volledig afgesloten na aanvaring door baggerboot: “Vragen bij stabiliteit” Mathias Mariën

21 februari 2019

08u00 0 Blankenberge Het oosterstaketsel in Blankenberge is momenteel volledig afgesloten na een vaarincident afgelopen nacht.

Een baggerboot kwam er in aanvaring met het staketsel. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de situatie in te schatten. Uit het eerste onderzoek blijkt dat er twijfels zijn gerezen over de stabiliteit van het oosterstaketsel. Daarom wordt de volledige toegang afgesloten. “We vragen iedereen om dit voor de veiligheid te respecteren”, zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. De scheepvaartpolitie zal het verder onderzoek voeren. Hoe de aanvaring kon gebeuren en hoe groot de schade is, zal later vandaag moeten blijken.