Onderzoeksrapport naar zeildrama klaar 12 april 2018

02u45 0 Blankenberge Het onderzoek naar de ramp met het zeiljacht de 'Capella', dat op 1 juli vorig jaar kapseisde voor de kust van Blankenberge, is volledig klaar.

Uit de conclusies blijkt dat er niemand schuld treft aan het ongeval, maar dat er wél veel sneller een reddingsoperatie had gestart kunnen worden. Nu duurde het uren voor iemand alarm sloeg. Het zeilschip sloeg om 8.14 uur al om door een afgebroken kiel. Het duurde uiteindelijk tot 14.38 uur voor een passerend schip het drama opmerkte. Bij het zeildrama kwamen drie bemanningsleden om het leven. Drie anderen konden zich wel redden door op de romp te kruipen. Zij zagen in de loop van de uren verschillende schepen passeren, soms zelfs zo dicht dat ze konden zien wie in de stuurhut zat. Toch bood niemand hulp. Ondertussen is gebleken dat de bouten waarmee de kiel was bevestigd aan de Capella, tekenen van metaalmoeheid vertoonden. Het gerechtelijk onderzoek werd eerder al afgesloten en het parket besloot niemand te vervolgen. (MMB)