Ondergrondse afvalcontainers (te) groot succes 17 juli 2018

02u35 0 Blankenberge De ondergrondse afvalcontainers in Blankenberge zaten het voorbije weekend afgeladen vol. Dat bracht sluikstorten met zich mee. Het stadsbestuur wil in de toekomst op minstens vijf extra locaties zo'n afvalcontainers bijplaatsen.

Het succes van de ondergrondse afvalcontainers werd afgelopen weekend op een minder fraaie manier duidelijk. Door het heel drukke weekend aan zee zaten ze allemaal eivol. Daarop besloten heel wat mensen om er toch hun vuilnis achter te laten. Gevolg: er stond ook heel wat afval náást de ondergrondse containers. "Dat kan zeker niet de bedoeling zijn", zegt schepen van Afval Patrick De Klerck (Open VLD). "In principe valt dat onder de noemer 'sluikstorten' en riskeren ze een GAS-boete tot 350 euro."





Foutmelding

Enkele anderen probeerden de afvalcontainer toch nog wat extra vol te proppen, waardoor die geforceerd raakte en een foutmelding gaf. Gisterochtend kwamen de mensen van afvalverwerkingsbedrijf IVBO de containers leeghalen, waarna ze weer probleemloos functioneerden.





Meeuwen

De stad Blankenberge gelooft alvast in het principe. "In de toekomst willen we op verscheidene plaatsen extra ondergrondse afvalcontainers installeren", aldus schepen van Afval Patrick De Klerck.





De voordelen zijn volgens hem divers. Zo is er geen geurhinder meer en kunnen de meeuwen de afvalzakken niet openprikken. (MMB)