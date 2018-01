Oeps, foutje ... Bestuurders onterecht geflitst 02u59 0 Foto Proot De flitspaal in Blankenberge is verkeerd ingesteld. Blankenberge De politie van Blankenberge heeft heel wat 'snelheidsovertreders' gerustgesteld. Door een foutje bij het instellen van een flitspaal werden dinsdag talloze bestuurders onterecht geflitst langs de A. Ruzettelaan ter hoogte van de Duinse Polders. Zij moeten de boete die binnenkort in de brievenbus zal vallen, niet betalen. Slecht nieuws is er voor wie wel te snel reed: zij moeten wel betalen.

Ook agenten zijn maar mensen. Dat bewees een politieman uit Blankenberge toen hij dinsdag de opdracht kreeg om de flitspaal langs de A. Ruzettelaan in te stellen. Hij beging daar een vergissing en stelde de maximaal toegelaten snelheid in op 50 kilometer per uur. Terwijl chauffeurs er 70 mogen rijden. "Het gevolg was dat we in de loop van de dag heel wat telefoontjes en meldingen via Facebook kregen", zegt Denoyette. Hoeveel bestuurders er onterecht op de foto werden gezet, is niet duidelijk. "Nu moeten we nog uitmaken welke wagens wél meer dan 70 per uur reden. Zij zullen hun boete in de brievenbus krijgen", aldus Denoyette. Wie niet te snel reed, zal uiteraard niet moeten betalen. De politie van Blankenberge deed geen moeite om de vergissing te verbergen en kwam zelf met het nieuws naar buiten om alle misverstanden uit de wereld te helpen. De 'schuldbekentenis' kon op heel wat sympathie rekenen van volgers én 'slachtoffers'. In het verleden maakte de politiezone al regelmatig gebruik van sociale media om snel en vlot te communiceren.





"De vergissing van de agent werd daardoor snel rechtgezet", zegt poltiewoordvoerder Philip Denoyette.(MMB)