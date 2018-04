Ober aangevallen door ex-werkgever 04 april 2018

De zaakvoerder van enkele restaurants in de regio riskeert een celstraf met voorwaarden omdat hij zijn ex-barman heeft aangevallen na een ruzie over de vergoeding na diens ontslag.





F.V. was barman van maart tot juli vorig jaar in een van de zaken van Y.S. Hij stopte door een ziekte waarna hij zijn ontslag kreeg. "Maar hij heeft nog recht op bepaalde bedragen en die wil Y.S. niet betalen. Mijn cliënt stapte naar de arbeidsrechtbank, maar dat was niet naar de zin van Y.S.", sprak de advocaat van F.V. Die was op 4 september alweer aan het werk als ober bij Bistro Marcel op de Zeedijk van Blankenberge. Y.S. reed er met zijn auto naartoe toen F.V. net met een volle platteau de straat overstak. Y.S. viel hem aan, gooide de platteau weg en gaf hem een vuistslag. Ondanks drie getuigen ontkent S. de feiten. De procureur wil dat de man een cursus agressiebeheersing volgt. De rechter doet uitspraak op 8 mei.





(JHM)