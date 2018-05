Nu al Halloween in duinen? Nee, werk van bastaardsatijnvlinder 16 mei 2018

02u25 1 Blankenberge Wie de voorbije dagen in de duinen tussen Wenduine en Blankenberge wandelde, zag plots een gigantisch spinnenweb, zo leek het althans. Het griezelige zicht is het werk van bastaardsatijnvlinders. Giftig zijn ze niet, al kunnen ze wel de huid irriteren.

Het opmerkelijke natuurfenomeen laat wandelaars in de duinen op de grens van Blankenberge en Wenduine net iets trager passeren dan gewoonlijk. De bastaardsatijnvlinder heeft dan ook indrukwekkend werk geleverd. Een groot oppervlak struiken in de duinen is omgetoverd in een enorm web. Uitzonderlijk is dat niet. Vorige herfst hebben de vlinders hun eitjes gelegd in de struiken in de duinen.





Heist

Na het leggen van de eitjes hebben ze er een web omheen gesponnen om hun nageslacht te beschermen in de koude wintermaanden. Binnenkort zullen ze vrolijk rondfladderen. Na de zomer verdwijnen de webben helemaal en zullen ook de struiken zich herstellen.





Ook op andere plaatsen zijn de webben momenteel duidelijk te zien. Onder andere in de bosjes in Heist namen passanten al gretig foto's. Al is het daar bijlange niet zo groot als in de duinen.





Geruststelling

Wel een geruststelling: in tegenstelling tot bijvoorbeeld de buxusmot is de bastaardsatijnvlinder niet giftig. Al wordt contact wel afgeraden. Dat kan namelijk irritaties veroorzaken.





Vanop afstand genieten van het fenomeen is met andere woorden de boodschap. (MMB)