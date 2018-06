Nooit meer te laat voor de trein 26 juni 2018

02u36 0

Treinreizigers hebben geen reden meer om te laat te komen in het station van Blankenberge. Er hangt sinds enkele dagen een reusachtige stationsklok aan de buitenzijde aan de kant van de Kerkstraat. Het is een echte blikvanger en een van de laatste details bij de afwerking van het stationsgebouw, waarin ook het Mercure-hotel is. Met ook nog het vernieuwde Leopold III-plein ziet Blankenberge er op deze plek volledig anders uit. Binnenin het stationsgebouw moeten nu nog de toerismezuilen geplaatst worden. (BHT)