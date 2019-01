Nog maar net 100.000 euro geïnvesteerd in frituur en nu wil nieuwe Blankenbergse bestuursploeg alle losstaande koten uit het straatbeeld Bart Huysentruyt

24 januari 2019

10u03 0 Blankenberge Er komt mogelijk een einde aan een stukje folklore in Blankenberge, want drie zonevreemde frietkoten dreigen geen concessie meer te krijgen. “Wij hebben hier nog maar net 100.000 euro geïnvesteerd. Dit mogen ze niet afpakken”, zegt Alain Godetiabois (50) van frituur Marie-Jeanne.

Een beetje Kafka in Blankenberge, waar de nieuwe bestuursploeg geconfronteerd wordt met een erfenis uit het verleden. Bij de noodzakelijke verlenging van de concessie voor drie losstaande frituren in Blankenberge ontdekte de stad dat de frituren al jaren gedoogd worden, maar eigenlijk zonevreemd zijn. “Als je een tuinhuis of garage wil bouwen, moet je je ook aan de regels houden", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Dit is een vervelende zaak, want we willen die frituren niet weg. Er moet een oplossing zijn. Zomaar de concessie met zes jaar verlengen, zoals in het verleden werd gedaan, doen we niet. We geven ze nog een jaar zekerheid. In tussentijd willen we een oplossing hebben.”

De schrik zit er niettemin in bij de Blankenbergse frituristen. Het gaat om drie zaken: op de Grote Markt, langs de Jules de Troozlaan en frituur Marie-Jeanne in de Smet de Naeyerlaan. Die laatste zaak wordt sinds april 2018 uitgebaat door Alain Godetiabois en zijn echtgenote Anne. “Ons restaurant in Oosterzele was afgebrand en we zochten iets waar we tijdelijk een inkomen konden hebben. Omdat we een appartement in Blankenberge hadden, vonden we hier deze vrije frituur. We investeerden 100.000 euro en hadden het hier ongelooflijk naar onze zin. We willen zelfs niet meer weg uit Blankenberge.”

Maar nu hangen donkere wolken over hun frituur. “Dat nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel”, zegt Alain. “Wij wisten helemaal niet dat deze zaak zonevreemd was. De stad had mij daarop moeten wijzen. Had ik dat geweten, dan waren we nooit in dit avontuur gestapt." De Oost-Vlaming dreigt een fors kapitaal te verliezen en dat wil hij absoluut vermijden. “Ik zal er alles aan doen om mijn ‘kotje’ te houden”, zegt hij. “De frituur staat hier al zestig jaar... Volgende week heb ik afspraak met de stad. Ze geven mij voorlopig nog een concessie van één jaar. Maar wat daarna? Ik ben vijftig jaar en wil zekerheid. Als de stad de frituren zou dwingen om te stoppen, dan onderneem ik juridische stappen.”

Zo ver hoeft het volgens burgemeester Daphné Dumery niet te komen: “We snappen de bezorgdheden van de uitbaters", zegt ze. “Door de concessie met één jaar te verlengen, kopen we onszelf wat tijd om de situatie uit te klaren. Mogelijk kunnen we het bpa (bijzonder plan van aanleg, red.) aanpassen. Er zijn in het verleden nooit klachten geweest over deze frituren. Ze behoren tot ons erfgoed.”