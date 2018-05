Nog hele voormiddag geen treinen TRUCK SLEURT BOVENLEIDING MEE OOK GEZINNEN ZONDER STROOM MATHIAS MARIËN

08 mei 2018

02u30 0 Blankenberge Ten vroegste deze middag rijden er opnieuw treinen tussen Brugge en Blankenberge. In Dudzele sleurde een vrachtwagen gisterennamiddag de bovenleiding mee. Door het incident zat een twintigtal gezinnen urenlang zonder stroom.

De aanrijding gebeurde even na 16 uur ter hoogte van de overweg in de Stationsweg in Dudzele. Een vrachtwagen, geladen met een kraan, richtte er een ravage aan. Volgens de eerste vaststellingen was de lading te hoog, waardoor de truck bij het dwarsen van de overweg de volledige bovenleiding meesleurde. Het duurde uiteindelijk tientallen meters voor de chauffeur - die ongedeerd bleef - de aanrijding merkte én tot stilstand kon komen. Op dat moment was de schade al groot. "Over een afstand van 500 meter is de volledige bovenleiding vernield. Het treinverkeer werd daardoor volledig stilgelegd", legt Frédéric Petit van spoornetbeheerder Infrabel uit.





Nachtwerk

Verscheidene ploegen van Infrabel kwamen meteen ter plaatse, maar konden enkel vaststellen dat de enorme schade niet meteen kon hersteld worden. Sterker: ze waren nog de hele avond én nacht in de weer om de bovenleiding te herstellen. Dat leidde logischerwijs tot heel wat hinder voor het treinverkeer. Vanaf 16 uur reed er tussen Brugge en Blankenberge geen enkele trein. Dat was het geval in beide richtingen. Voor de gestrande reizigers werden vervangbussen ingelegd. Ook de kusttram was een waardig alternatief. Geluk bij een ongeluk: er stonden geen treinen stil, waardoor ook geen reizigers moesten geëvacueerd worden.





Ten vroegste deze middag zullen treinen opnieuw over één spoor tussen Brugge en Blankenberge kunnen rijden. Wanneer ook een tweede spoor opnieuw beschikbaar is, is nog onduidelijk. Ondertussen roepen ze bij Infrabel vrachtwagenchauffeurs opnieuw op om extra aandacht te schenken aan de hoogte van hun lading. "Het is duidelijk dat dergelijke ongevallen heel wat hinder kunnen veroorzaken. Dat valt absoluut te vermijden", aldus Petit.





Het ongeval had voor een twintigtal gezinnen in de omgeving van de Stationsweg nog een vervelend gevolg. "De vrachtwagen heeft ook een elektriciteitskabel afgerukt bij het ongeval", zegt Jean-Pierre Blomme van Eandis. "De kabel moest over een afstand van ongeveer 100 meter vervangen worden." De getroffen gezinnen zaten uiteindelijk een groot deel van de avond zonder stroom. Vandaag zou die hinder volledig moeten opgelost zijn.