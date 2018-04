Nieuwe stek voor wandelponton op strand 10 april 2018

02u42 0

Het wandelponton op het strand van Blankenberge ligt sinds dit jaar ter hoogte van de Van Praethelling. Het ponton loopt enkele tientallen meter diep op het strand en moet het voor rolstoelgebruikers en ouders met een kinderwagen makkelijker maken om op het zand te komen. Vorig jaar investeerde het stadsbestuur in het ponton, dat toen nabij de Beachclub aan het begin van de Zeedijk lag.





"Te kort"

Gemeenteraadslid Tanguy Veys (Beter Blankenberge) heeft openlijk vragen bij de manier waarop het wandelponton werd neergelegd. "Het is simpelweg te kort", aldus Veys. "Wie met een rolwagen op het strand komt, moet halverwege al stoppen. Mensen geraken simpelweg niet tot aan de zee of het harde zand. Bovendien is het ponton meer wel dan niet bedekt onder een dikke laag zand. Op deze manier is het verspilling van belastinggeld en een kaakslag voor rolstoelgebruikers die tot aan het water willen geraken." Hoe dan ook blijft het ponton het volledige zomerseizoen liggen in Blankenberge. (MMB)