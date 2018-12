Nieuwe speelzone naast bezoekerscentrum Uitkerkse Polder Bart Huysentruyt

20 december 2018

08u44 0

De stad Blankenberge verleent een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe speelzone De Kievit naast het bezoekerscentrum van de Uitkerkse Polder. De site is eigendom van de stad Blankenberge en in concessie gegeven aan de vzw Natuurpunt. ”De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, liggen ten zuiden van de Kuiperscheeweg. Naast de speelzone komen er ook 16 extra parkeerplaatsen”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick De Klerck (Open Vld). Het nieuwe speelplein bestaat uit klauterstammen en touwen, een wiglo en een zitstam. Om de ruimte af te bakenen wordt een kleine talud aangelegd in een omgekeerde J-vorm rond de speelzone die moet verhinderen dat kinderen de speelzone verlaten richting parking. De werken starten in de loop van 2019.