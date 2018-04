Nieuwe lampen in Uitkerkse Polder beter voor dieren 07 april 2018

De gemeente Blankenberge trekt geld uit voor de vervanging van 37 lampen langs de Blankenbergse Dijk door energiezuinigere ledlichten. De Blankenbergse Dijk bevindt zich in de Uitkerkse Polder, een natuurgebied. "De nieuwe lampen hebben een dimfunctie", zegt schepen van Milieu Patrick De Klerck (Open Vld). "Hierdoor kunnen we de lichtvervuiling verminderen, wat positief is voor de dieren in het natuurgebied. Dieren worden aangetrokken door het licht, maar kunnen dan aangereden worden. In het licht kunnen ze ook gedesoriënteerd raken of vroegtijdig uit de winterslaap ontwaken." (BHT)