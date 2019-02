Nieuwe kledij én voertuigen voor politiemotards in Blankenberge MMB

25 februari 2019

Blankenberge De politiezone Blankenberge/Zuienkerke heeft de nieuwe outfits én voertuigen voorgesteld van de motorrijders.

Recentelijk werd beslist dat motorrijders van de politie geen blauwe vesten meer zullen dragen, maar wel oranje. Behalve de kledij investeerde de politiezone dus ook in twee nieuwe motors. De BMW F800GS in politie-uitvoering kostte 14.500 euro. De BMW R1200RT heeft een prijskaartje van 19.600 euro. de motors worden in principe om de tien jaar vervangen of wanneer ze meer dan 100.000 kilometer op de teller hebben.