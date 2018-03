Nieuwe gids met geleide wandelingen 27 maart 2018

Blankenberge breidt zijn aanbod aan geleide wandelingen uit en presenteert een gloednieuwe gids voor wie de stad op een originele manier wil leren kennen. De mooi vormgegeven brochure brengt een aanschouwelijk overzicht van alle gidsbeurten, in pocketformaat en in vier talen. De bestaande wandelingen werden herwerkt en er werden nieuwe gidsbeurten toegevoegd. Stadsgidsen verzorgen jaarlijks zo'n 150 gidsbeurten voor groepen en 60 gratis geleide wandelingen. Het aantal aanvragen naar begeleide wandelingen stijgt elk jaar. De nieuwe brochure kan je digitaal raadplegen via https://www.visit-blankenberge.be of je kan ze gewoon ophalen in het Infopunt Toerisme. (BHT)