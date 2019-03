Nieuwe evenementenfolder nu al online, pas in april in gedrukte versie Bart Huysentruyt

20 maart 2019

14u25 0 Blankenberge De nieuwe Blankenbergse evenementenfolder staat online. Dat is vroeg, want pas op 1 april is de pocket ook in de toeristische diensten te vinden.

De handige evenementenpocket is ideaal voor wie op de hoogte wil blijven van alle grote en kleine activiteiten in de badstad, van april tot het einde van het jaar. “Omdat de zomer- en herfstactiviteiten ondertussen verder uitgebreid worden, volgt eind juni zoals gewoonlijk een tweede uitgebreide versie”, zegt schepen van Cultuur Alfons Monte (N-VA).

Blankenberge pakt de komende maanden alvast uit met een aantal stevige blikvangers. Tijdens de paasvakantie is er Strat’e Varia, een energiek spektakel op zaterdag 13 april. Dan volgen de Tweedaagse Voettocht (4 en 5 mei) en de Havenfeesten (van 30 mei tot en met 2 juni). Noteer ook Gin en Kok (8 juni) en de maatjeshappening (15 juni). De thematentoonstelling in het Belle Epoque Centrum gaat 18 mei van start en staat in het teken van de film.

Raadplegen kan op www.visit-blankenberge.be/publicaties.