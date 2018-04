Nieuwe bushalte 'Shopping' ligt in... Uitkerke 18 april 2018

02u44 1

Blankenberge is sinds maandag een bushalte rijker, langs de Brugse Steenweg nabij de baanwinkels in Uitkerke. Goed nieuws, zou je denken, al is de naam van bushalte 'Shopping' nogal ongelukkig gekozen. De echte winkelstraten van Blankenberge bevinden zich immers twee kilometer verder. "Misleidend", vindt schepen van Middenstand Daphné Dumery (N-VA). "Wie shopping zegt, denkt aan gezellige winkels. Bezoekers zullen hier afstappen, maar zich volledig misrekenen", denkt ze. Overigens is de stad wél blij met de nieuwe halte in die buurt. Bij De Lijn zullen ze de kwestie op een volgende vergadering bespreken. "We hebben dit zonder kwade bedoeling gedaan en zullen samen met het stadsbestuur naar een oplossing zoeken", zegt woordvoerder Inge Debruyne. (BHT)