Nieuw woonzorgcentrum kost 20 miljoen 21 maart 2018

03u02 0

De gemeente Blankenberge start een prijsvraag voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum, dat op termijn op de site van het vroegere Financiëngebouw in de Groenestraat moet komen. Tegen de zomer hoopt het OCMW een plan klaar te hebben. Een nieuw woonzorgcentrum moet ten vroegste vanaf 2025 de huidige Strandjutter vervangen. Tegelijk wordt ook het dienstencentrum De Bollaard verder uitgebouwd en geïntegreerd in het project. "We denken na over 120 tot 150 bedden", zegt OCMW-voorzitter Björn Prasse (Open Vld). "Eerste ramingen spreken van een kostprijs van bijna 20 miljoen euro." De opbrengst van de verkoop van de gronden van De Strandjutter moet dan gebruikt worden voor de afbetaling van het nieuwe woonzorgcentrum. (BHT)