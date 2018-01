Nieuw parkeerplan start maandag 02u35 0 Blankenberge Het nieuwe parkeersysteem ten noorden van de as Vredelaan-Zuidlaan-Albertlaan gaat van start in de week van 15 januari. Grote doel van het nieuwe parkeerplan is om de parkeerdruk in de centrumstraten te verlichten.

"Bezoekers worden via het plan naar de diverse parkings geloodst. Maar eerst moet een ondergrondse parking onder de Grote Markt worden gerealiseerd. Die is voorzien tussen 2020 en 2022." zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). Zowel bewoners als tweedeverblijvers kunnen vanaf maandag een parkeerkaart van 50 euro of een abonnement van 125 euro kopen. Die kaarten zijn verkrijgbaar in de parkeershop van OPC. Tweedeverblijvers moeten eerst een attest halen op de belastingsdienst in het stadhuis. Met de parkeerkaart kan je tijdens weekends, op feestdagen en tijdens de schoolvakanties gratis parkeren in alle blauwe zones van de stad. Zonder de kaart is de maximum parkeerduur beperkt tot één uur met de parkeerschijf. Met het abonnement kan je in alle betalende zones gratis parkeren. Zonder betaal je 1,50 euro per uur tussen 9 en 19 uur.





Parkeerregime gewijzigd

Tot slot wordt maandag ook het parkeerregime rond het stadhuis gewijzigd. Om bezoekers van het stadhuis meer parkeermogelijkheden te bieden, wordt de blauwe zone met parkeerschijf maximum 1 uur uitgebreid met de strook langs het middenpleintje. (BHT)