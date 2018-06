Nieuw dorpsplein waar Q8-tankstation stond 06 juni 2018

02u41 0

Uitkerke, deelgemeente van Blankenberge, heeft er een volwaardig dorpsplein bij. Na een jarenlange procedureslag is het plein geopend op de site van het voormalige Q8-tankstation.





De aanleg van het nieuwe dorpsplein had heel wat voeten in de aarde. Het oude tankstation op de hoek van de Kerkstraat en Zwarte Leeuwstraat sloot al eind 2011 de deuren, maar het duurde uiteindelijk toch 2015 vooraleer er aan bouwen kon gedacht worden. Het bedrijf achter Q8 tekende namelijk verscheidene keren beroep aan. Dat draaide uiteindelijk op niks uit, waardoor het stadsbestuur alsnog tot sanering van de grond kon overgaan. Het resultaat mag gezien worden. Het plein is een open zone geworden met shop & go-plaatsen. 's Avonds doen die dienst als buurtparking. Voor de wandelaars is er een verhoogd pad richting het dorpspark. Het stadsbestuur reageert enthousiast op de opening van het dorpsplein en noemt het een echte aanwinst voor Uitkerke. (MMB)