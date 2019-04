Nieuw complex The One met 89 flats in de steigers Bart Huysentruyt

11 april 2019

10u34 0 Blankenberge In Blankenberge is het startschot gegeven voor het exclusieve appartementencomplex The One in de Duinse Polders.

Het project is een iniatief van Volus by VT-Invest, de holdingsvennootschap uit Aalter die acht bedrijven in de bouwsector beheert. Het aannemingsbedrijf Van Tornhaut, dat lid is van deze holding, realiseerde al tal van woonprojecten aan de kust. Er zijn 89 appartementen met één, twee of drie slaapkamers en tot 131 vierkante meter groot. De ondergrondse parking telt drie verdiepingen.

Behalve van hun eigen exclusief appartement, kunnen de bewoners van The One ook gebruik maken van de ‘Community Box’ op de negende en hoogste verdieping. De Community Box is een superingerichte, multifunctionele ruimte van 75 vierkante meter die ter beschikking staat van elke bewoner van The One. Het sublieme uitzicht op zee, een terras van liefst 39 vierkante meter, een compleet uitgeruste keuken en een gezellige bar vormen een plek om af te spreken met medebewoners of met vrienden. De Community Box kan bovendien exclusief voor een eigen gezelschap gereserveerd worden.

Het project zou tegen eind 2021 klaar moeten zijn.