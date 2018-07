Nick wint tweede Paljas Seaswim 26 juli 2018

In Zeebrugge hebben de Langerei Zwemmers uit Brugge de tweede Paljas Seaswim gehouden. Dat is de tweede grootste zwemwedstrijd aan de kust, na die in Knokke. Bij de heren trok Nick Marchand uit Blankenberge aan het langste eind, op de voet gevolgd door Thomas Lenoir uit Oostkamp. Bij de dames ging Indra Dereepere uit Brugge aan de haal met het goud: ze zwom de 1.000 m vlotjes in iets meer dan 20 minuten, zo'n vijf minuten langer dan de heren. De tweede plaats was voor de Oost-Vlaamse Pauline Teirlinck.





(BHT)