Neef Jacques Brel zingt in Blankenberge 08 augustus 2018

Bruno Brel, de rechtstreekse neef van Jacques Brel, komt op zaterdag 18 augustus zingen in restaurant Pullman op het Leopold III-plein in Blankenberge. Bruno Brel zit al meer dan vijftig jaar in het vak en brengt een ode aan zijn oom tijdens dit dinerconcert. Er zijn nog plaatsen vrij. Het diner start om 18 uur, het concert om 20.45 uur. Meer info: 050/41.19.69. (BHT)