Nationale biljarttop schittert hele week in casino 02u51 0 Benny Proot Tot zondag vindt het wereldkampioenschap biljart plaats in het casino van Blankenberge. Blankenberge Het casino van Blankenberge is nog tot zondag het decor voor de Belgische kampioenschappen biljart multidisciplines. De nationale top is daarbij aanwezig.

"Het is met enige fierheid dat Blankenberge gaststad is", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "De liefhebbers van een spelletje biljart kunnen zich deze week uitleven in het Casino. Het is de ideale activiteit om mensen samen te brengen."





De toegang is elke dag gratis. Eenmaal binnen kunnen bezoekers kiezen uit verschillende tafels om te volgen. Er worden ook een hapje en een drankje aangeboden.





Het casino opent nog tot en met zondag dagelijks de deuren vanaf 11 uur. Bekendste deelnemers zijn Eddy Merckx (49), ex-wereldkampioen driebanden en al heel wat Belgische titels op zijn palmares en Frédéric Caudron, huidig wereldkampioen en nummer één op de wereldranglijst driebanden. De sfeer in de zaal is alvast gegarandeerd. (MMB)