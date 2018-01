Na half jaar nieuw toerismekantoor: "Niets dan positieve reacties" 26 januari 2018

02u46 0 Blankenberge Het nieuwe toerismekantoor in Blankenberge, recht tegenover het Casino, wordt na een half jaar positief onthaald.

Dat is de conclusie van toerismehoofd Céline Claeys en schepen van Toerisme Philip Konings (Open Vld). Op 1 september sloot het verouderde VVV-kantoor op het Leopold III-plein en opende de gloednieuwe vrijetijds- en toerismebalie de deuren. "Bij de aankondiging van de verhuis waren er nogal wat kritische stemmen, die betwijfelden of de keuze voor een nieuw eigentijds toerismekantoor op een andere locatie in de stad wel de juiste was", zegt Konings. "De praktijkervaring van de voorbije maanden bewijst absoluut het tegendeel."





De baliemedewerkers kregen de opdracht om te polsen naar de tevredenheid van de bezoekers. "Zonder uitzondering vindt iedereen het gebouw uitnodigend en heel eigentijds. Toeristen en inwoners zijn aangenaam verrast bij het binnenkomen en vinden de ruimte verfrissend, en de inrichting mooi en efficiënt." Op de vroegere locatie gingen de meeste vragen over het openbaar vervoer en informeerden mensen in het bijzonder naar de dienstregeling van de kusttram. "Logisch, gezien onze ligging aan de dikwijls onbemande tramhalte, de trein en de bus" vertelt medewerker Ann Hooft.





Opvallend is dat bezoekers in het nieuwe Infopunt meer tijd doorbrengen. Binnenkort komt er in de nieuwe stationshal een infopunt met digitale schermen bij. Dat zal in het voorjaar klaar zijn. (BHT)