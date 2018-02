Na 10 jaar: eindelijk nieuwe Weststraattrap DOSSIER SLEEPTE LANG AAN NA MISLUKTE RESTAURATIE BART HUYSENTRUYT

15 februari 2018

02u52 0 Blankenberge Na de zomer starten in Blankenberge restauratiewerken aan de bekende Weststraattrap. Het is één van de meest iconische, maar ook meest verloederde toegangen tot het strand. "Tien jaar na een mislukte restauratie snakken we naar een grondige aanpak", zegt schepen Björn Prasse (Open Vld). In de toekomst komt ook de nog bekendere Kerkstraat aan de beurt.

Blankenberge kreeg zopas de subsidies toegekend voor drie belangrijke opdrachten. Voor de restauratie van de Stedelijke Academie, gegund tegen 93.274 euro, krijgt de stad een erfgoedpremie van 23.715 euro. Voor het Oud Stadhuis bedraagt de premie 133.776 euro op een totaal bedrag van 214.844 euro. Voor de werken aan de Weststraattrap, die gegund zijn voor 601.988 euro, is het exacte subsidiebedrag nog niet bekend. Dat hangt volgens schepen van Openbare Gebouwen Björn Prasse (Open Vld) af van een eventuele schadevergoeding.





Waterinsijpeling

"De monumentale trap werd in 1999 al eens grondig gerestaureerd, en ook in 2007 werden er renovatiewerken uitgevoerd. Maar bij die laatste opknapbeurt liep het fout en deden er zich nadien problemen voor met waterinsijpeling. Voor die heraanbesteding zouden we nu in theorie 410.000 euro kunnen krijgen, maar door die fout in de procedure bij de eerdere aanbesteding, is de kans dat we een schadevergoeding krijgen niet ondenkbaar. Dat bedrag zou dan van de premie moeten worden afgetrokken."





De 19de-eeuwse Weststraattrap krijgt na het zomerseizoen een totaalrestauratie. De oorspronkelijke houten trap uit 1882 werd veertig jaar later volledig gesloopt en vervangen door de huidige, dubbele trap in steen. Ook de Bakkerstraat en Kerkstraat hebben zo'n monumentale stenen trap naar de Zeedijk, en werden net als de Weststraattrap in 1987 beschermd als monument. "Zowel de binnen- als de buitenkant wordt aangepakt want de trap, met onderin openbare toiletten, bleek na de vorige werken niet helemaal waterdicht te zijn. Er komt nu een waterwerende wand, die zal ingewerkt worden in de dijkstructuur", legt de schepen uit. Tegelijk dient de stad een dossier in voor de restauratie van de Kerkstraattrap. Dat is natuurlijk de belangrijkste toegang tot het strand. Iedereen die vanuit het station via de Kerkstraat naar het strand wil, moet je steile trap op. Die werken zouden dan voor één van de komende jaren zijn.





Na krokusvakantie

De werken aan het Oud Stadhuis en de Stedelijke Academie starten al meteen na deze krokusvakantie. Die zouden voor de zomer afgerond moeten zijn. Het neoclassicistische gebouw van de Academie, waarvoor behalve een dak- en gevelrenovatie ook enkele interieurafwerkingen gepland zijn, werd opgetrokken in 1928. Het Oud Stadhuis, gelegen in de Kerkstraat, dateert van omstreeks 1680.





"Voor de Kerkstraattrap wordt eveneens een restauratiedossier opgestart en we gaan voorts ook nog de Sint-Antoniuskerk en de Pier, die stormschade opliep, laten restaureren. Maar daarvoor zijn dus nog geen subsidies toegekend", besluit Prasse.